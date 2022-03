Em Marbella, teme-se "desastre" no mercado de luxo devido a sanções a russos

João Vasconcelos e Sousa Ontem às 23:44 Facebook

As sanções aplicadas na União Europeia aos russos com ligações ao Kremlin prometem mudar a paisagem do mercado de luxo em Espanha. Em Marbella, as imobiliárias falam em "desastre" e, em Maiorca, um trabalhador ucraniano tentou afundar o iate do patrão. Os oligarcas têm menos presença em Portugal, Roman Abramovich pode tornar-se uma "pedra no sapato".

Antes do fim da União Soviética, um dos grandes desejos dos russos era poderem viajar sem limitações. Contudo, após a dissolução do país, em 1991, a grande maioria dos que saíram do país fê-lo não em turismo, mas porque a pobreza galopava. O chegou à Rússia mas ficou reservado a um pequeno núcleo recém-formado de oligarcas que, até esta semana, ostentavam as suas posses um pouco por toda a Europa.

Em Marbella, está patente a divisão de classes da sociedade russa, fenómeno ainda relativamente recente: há operários da construção civil vindos desse país do Leste mas existem, também, magnatas que se passeiam em carros topo de gama. Até aqui, estes últimos representavam ​​​​​​10% do mercado imobiliário de luxo dessa localidade balnear.