Em Portugal, o temporal mata. Na Austrália, os incêndios

Os incêndios florestais na Austrália causaram, nas últimas horas, a morte de três pessoas, entre as quais dois bombeiros. A situação pode agravar-se devido à onda de calor.

A onda de calor que se faz sentir no país ultrapassou durante vários dias consecutivos recordes de temperatura: 40,9 graus na terça-feira e 41,9 graus na quarta-feira. O aumento da temperatura agravou a situação, tendo o número de vítimas mortais provocadas pelos incêndios desde julho subido para oito. Três delas morreram hoje - duas eram bombeiros que combatiam as chamas - e uma quarta continua desaparecida. De acordo com as autoridades, quatro bombeiros e três polícias ficaram feridos devido a queimaduras e inalação de fumo.

A organização "Global Watch Forest Fires", que monitoriza os incêndios florestais em todo o mundo, divulgou esta sexta-feira uma imagem que mostra um mapa da Austrália em chamas, sobretudo a costa este e meridional onde lavram centenas de fogos. O número exato de incêndios ainda não foi determinado porque cada região australiana é gerida pelo serviço de bombeiros local.

O primeiro-ministro, Scott Morrison, foi obrigado a pedir desculpas por se encontrar de férias com a família no Hawai, numa altura em que se regista um aumento de números de fogos no país:"Lamento profundamente alguma ofensa causada a qualquer um dos muitos australianos afetados pelos terríveis incêndios por me encontrar a descansar com a minha família neste momento."

Morrison respondia às críticas de vários adversários australianos por se ter deslocado "secretamente" numa altura em que os fumos tóxicos provocados pelos incêndios atingiram níveis de grande perigosidade em Sidney.

Várias organizações ecologistas manifestaram-se nos últimos dias exigindo novas medidas ao governo da Austrália, o maior exportador de carvão do mundo, no sentido de se conseguir fazer a transição para as energias limpas além de medidas concretas contra os incêndios.

As previsões indicam que, no sábado, as consequências dos fogos podem vir a ser catastróficas.