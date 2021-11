Em Singapura quem não se quer vacinar tem de pagar despesas médicas

Hoje às 17:11 Facebook

Singapura vai deixar de suportar as despesas médicas de quem não se quis vacinar contra a covid-19 e ficou doente.

O governo de Singapura anunciou que, a partir do dia 8 de dezembro, vai "começar a cobrar as despesas relacionadas com a covid-19 aos pacientes não vacinados por opção".

O governo afirma que as pessoas não vacinadas "constituem uma maioria considerável daqueles que requerem cuidados intensivos, internamento e contribuem para o desgaste" do recursos médicos do país.

No entanto, O Estado irá continuar a suportar as despesas médicas, até ao final deste ano, das pessoas que estejam parcialmente vacinadas, para que tenham tempo de receber a segunda dose. Os custos relacionados com a covid-19 também continuam a ser asseguradas para as pessoas que não possam tomar a vacina por condições médicas.

Apesar de ser um dos países com a taxa de vacinação mais elevada, com quase 85% da população vacinada, o país está a viver um aumento considerável de novas infeções e o governo adverte que o sistema nacional core o risco de ficar "sobrecarregado".

Na passada segunda-feira, o país registou 2470 novos casos e 14 mortes, 67 pacientes encontravam-se na Unidade de Cuidados Intensivos.