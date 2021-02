Em Toledo, clientes de bares têm de registar entrada com código QR

Paulo Lourenço Hoje às 17:37 Facebook

Os clientes de bares e restaurantes de Toledo, e outras cidades da comunidade autónoma de Castilla-La Mancha, em Espanha, podem, a partir desta sexta-feira, registar a sua entrada nesses espaços através da leitura de um código QR, que servirá para serem contactados em caso de surgir ali um contágio ou um surto de covid-19.

Nos primeiros dias o registo não é ainda obrigatório, mas muitos clientes recorreram já esta sexta-feira a este método. Na prática, cada vez que chegarem a um bar, as pessoas recebem uma mensagem no telemóvel, onde é fornecido um link que permite o acesso ao código QR.

Este código é registado pelos funcionários antes da entrada dos clientes. A partir daí, os dados pessoais ficam guardados e, em caso de se registar um caso positivo de covid entre alguém que frequentou o mesmo local, os clientes serão imediatamente avisados.

No primeiro dia de funcionamento registou-se uma boa adesão da população em geral, mas os donos de bares receiam que entre os mais idosos o sistema venha a ser mais difícil de implementar.

O governo autónomo de Castilla-La Mancha decretou a reabertura do setor hoteleiro devido à diminuição dos casos de infeção por coronavírus nas últimas semanas.

Os estabelecimentos hoteleiros podem abrir até às 21 horas, com a limitação de uma ocupação de 30% no interior e sem serviço de balcão, Cá fora, as esplanadas são reduzidas a 50% da lotação e em cada mesa podem sentar-se no máximo quatro pessoas.

Entretanto, outras comunidades autónomas, como a vizinha Madrid, já anunciaram que poderão replicar esta medida.