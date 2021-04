EMA aconselha toma da segunda dose a quem recebeu a primeira

Tiago Rodrigues Hoje às 15:09 Facebook

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) reiterou, esta sexta-feira, que os benefícios da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 "superam os riscos em adultos de todas as idades".

Em conferência de imprensa, a EMA aconselhou ainda a toma da segunda dose da vacina a quem já recebeu a primeira. A entidade reguladora europeia revelou que os benefícios da vacina aumentam com a idade, mas salientou que estes são dados provisórios e estão sujeitos a novos testes.

O relatório "mostrou que os benefícios da vacinação aumentam com a idade e as taxas de infeção", disse a Agência Europeia do Medicamento, na sua sede em Amsterdão, na apresentação das conclusões depois de a Comissão Europeia ter pedido mais avaliações para responder às preocupações que levaram vários países a restringir o uso da vacina a pessoas mais velhas.

A EMA refere contudo que foram registados casos muito raros de coágulos associados a uma baixa de plaquetas após a vacinação com o fármaco da AstraZeneca.

"Os benefícios da Vaxzevria [nome da vacina da AstraZeneca] superam os riscos em adultos de todas as faixas etárias; no entanto, casos muito raros de coágulos sanguíneos com plaquetas baixas ocorreram após a vacinação", explicaram.

A EMA tinha anunciado, noutra conferência de imprensa, no dia 7 de abril, que uma forma muito rara, mas muitas vezes fatal, de coágulo sanguíneo que afeta o cérebro deve ser incluída como efeito secundário da vacinação com o fármaco da AstraZeneca.

Os coágulos também estão a ser incluídos como um efeito colateral da vacina da Johnson & Johnson, que usa a mesma tecnologia de vetor de adenovírus da AstraZeneca, informou a EMA no início desta semana.