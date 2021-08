Embaixada britânica expôs dados confidenciais de afegãos

JN/Agências Hoje às 13:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico em Cabul saíram das instalações da Embaixada deixando documentos com dados pessoais de colaboradores afegãos e de cidadãos do país que pediam emprego, segundo o jornal "The Times".

Os documentos confidenciais que identificaram sete afegãos foram encontrados por um jornalista do jornal diário britânico, na terça-feira, enquanto militantes do regime talibã patrulhavam as proximidades do prédio.

O secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, já prometeu que irá investigar "até ao fundo" este lapso de segurança e informou que o primeiro-ministro, Boris Johnson, também fará "algumas perguntas" sobre o que aconteceu.

De acordo com o jornal ""The Times", ligações telefónicas feitas para os números incluídos nesses documentos revelaram que alguns funcionários afegãos e as suas famílias ainda estavam retidos fora do aeroporto de Cabul. O jornal relata que, apanhados de surpresa pela chegada a Cabul dos talibãs, os britânicos que trabalham para a embaixada não cumpriram os protocolos que previam a destruição de todas as informações comprometedoras do seu pessoal afegão local.

Esses documentos incluem o nome e o endereço de um membro proeminente da equipa da embaixada em Cabul, outros trabalhadores, bem como os seus dados pessoais para contacto e os currículos e endereços dos candidatos a empregos de intérprete.

O jornal destaca que, após vários intercâmbios com funcionários ao mais alto nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros dentro do aeroporto Hamid Karzai, o resgate de vários dos indivíduos assinalados pôde ser efetuado. No entanto, o destino de pelo menos dois candidatos a empregos para posições de intérprete junto da delegação britânica, cujos dados pessoais foram expostos pela Embaixada do Reino Unido em Cabul, permanece desconhecido.

A diplomacia de Londres anunciou na noite passada que, durante a evacuação da Embaixada britânica, "todos os esforços foram feitos para destruir material sensível" e agradeceu ao jornal "The Times" por partilhar a informação para ajudá-los a "salvar três famílias".

PUB

O Reino Unido está a concluir as suas operações de resgate no Afeganistão e não vai mais chamar mais pessoas para o aeroporto de Cabul para deixar o país, disse hoje Ben Wallace.