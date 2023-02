Embaixada da Turquia estima enviar 15 toneladas de donativos de Portugal

JN/Agências Hoje às 17:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A embaixada da Turquia em Lisboa deverá enviar para o país cerca de 15 toneladas de bens recolhidos graças aos donativos dos portugueses, tendo a embaixadora explicado que a necessidade agora é de mantas, sacos-cama e tendas.

Para lá dos muros do edifício da embaixada em Lisboa, o cenário é de dezenas e dezenas de caixas e sacos amontoados e espalhados pelo chão, à medida que os voluntários - entre cidadãos turcos a viver em Lisboa, portugueses, estrangeiros e os próprios funcionários da embaixada, nomeadamente o marido da embaixadora - tentam dar ordem e arrumar o que vai chegando consoante as necessidades.

Duas portuguesas, que pediram anonimato, contaram à Lusa que resolveram oferecer ajuda à embaixada da Turquia depois de saberem das dificuldades por uma funcionária daquela missão diplomática.

PUB

Segundo explicou Teresa (nome fictício), a funcionária fez o pedido de ajuda na escola que o filho frequenta, "a escola organizou-se" e como "há pais que estão habituados a ações de voluntariado", ofereceram-se para "dar uma mãozinha".

"Neste momento estamos a dividir o que é prioritário para ir hoje, que é a comida, e a separar tudo para depois as funcionárias aqui na embaixada embalarem para seguir de avião, à noite", contou, especificando que na comida inclui-se secos e enlatados porque tudo o que for líquidos vai por via terrestre.

Teresa, que diz normalmente trabalhar em ações humanitárias, contou que hoje já está a trabalhar há seis horas na embaixada, além de noutros três dias ter feito recolha de bens numa escola.

Maria, nome fictício, tem os filhos na mesma escola e assim que soube das necessidades da embaixada para recolher, organizar e preparar todos os bens a enviar para a Turquia, não hesitou.

"Na turma da minha filha há um menino de origem turca, e portanto eu estava sensibilizada para a questão, a mãe turca também resolveu colaborar e eu senti que deveria apoiar", contou, admitindo que não pode despender o mesmo tempo que a 'Teresa', mas tendo estado toda a manhã de quarta-feira na escola dos filhos a ajudar a separar as doações e a embalar.

Explicou que o seu trabalho tem passado por "separar tudo porque as pessoas enviam muitas coisas misturadas", dando como exemplo uma caixa que chegou etiquetada com comida enlatada e que afinal tinha no interior artigos de campismo e artigos de higiene.

"Há um esforço gigante, de uma série de pessoas, no sentido de tentarmos cumprir a meta de hoje à noite, que é o voo", disse.

Como embaixadora, fiquei muito emocionada com a reação e a solidariedade do povo português, desde o primeiro dia em que pedimos donativos

A embaixadora da Turquia em Lisboa disse estar muito agradecida a todas as pessoas que se voluntariaram para ajudar, além das entidades oficiais, como o primeiro-ministro ou o ministro dos Negócios Estrangeiros, lembrando que o Governo português teve logo a iniciativa de enviar equipas de resgate para o país.

"Estamos gratos a todos. Tenho de dizer que, como embaixadora, fiquei muito emocionada com a reação e a solidariedade do povo português, desde o primeiro dia em que pedimos donativos. Empresas, mas também pessoas idosas, jovens, crianças em idade escolar, que vieram demonstrar a sua solidariedade com o povo do nosso país", disse à Lusa Lale Ülker.

Já enviámos mais de 10 toneladas de bens a partir de Lisboa e a partir do Porto cerca de duas toneladas

Segundo a responsável, tendo em conta as condições meteorológicas que atualmente se fazem sentir na Turquia, com neve e temperaturas negativas, a necessidade agora é sobretudo de mantas, sacos-camas, casacos de inverno e tendas, além de fraldas e comida para bebé.

"Através da nossa companhia área já enviámos mais de 10 toneladas de bens a partir de Lisboa e a partir do Porto cerca de duas toneladas", adiantou, acrescentando que o envio tem sido feito através de dois voos diários.

A embaixadora Lale Ülker estimou que, até ao final da semana, sejam enviados 15 toneladas em bens, "o que é um imenso apoio".

Adiantou que durante a próxima semana irão receber "milhares de cobertores" doados por empresas e instituições e que a embaixada irá continuar a enviá-los seja por avião, via marítima ou terrestre.

Embaixada suspendeu a recolha de roupa por razões logísticas

Lale Ülker disse ainda que a embaixada suspendeu por enquanto a recolha de roupa por razões logísticas, explicando que a prioridade agora é para tudo o que possa ajudar a ultrapassar as temperaturas negativas, apelando a que quem queira fazer doações consulte primeiro a página de Facebook da embaixada.

Pelo menos 36.187 pessoas morreram e outras 108 mil ficaram feridas na Turquia após os dois fortes sismos que atingiram o país, declarou hoje a agência de gestão de emergências e desastres da Turquia (AFAD).

Os sismos provocaram a queda de milhares de edifícios - sob os quais dezenas de milhares de corpos ainda podem estar soterrados, alertaram vários especialistas turcos e internacionais - e outras 50 mil edificações foram gravemente danificadas e terão de ser demolidas.

Até ao momento, estão confirmadas cerca de cinco mil vítimas mortais na Síria devido aos terramotos.