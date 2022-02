Embaixada dos EUA alerta para possíveis ataques na Rússia e na fronteira ucraniana

JN/Agências Hoje às 21:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A embaixada dos EUA na Rússia alertou os americanos no país, este domingo, para potenciais ataques em locais públicos russos, incluindo também a fronteira com a Ucrânia, onde o Kremlin já instalou tropas.

"Segundo fontes dos meios de comunicação social, tem havido ameaças de ataques contra centros comerciais, estações ferroviárias e de metro, e outros locais públicos em grandes áreas urbanas", disse a embaixada em comunicado publicado no site. Moscovo e São Petersburgo, "bem como em áreas de tensão acrescida ao longo da fronteira russa com a Ucrânia" são os principais pontos de preocupação.

Os países ocidentais têm vindo a alertar há semanas que Moscovo poderia estar a planear um ataque ao país vizinho, acusando a Rússia de constituir uma força de dezenas de milhares de tropas.

A embaixada aconselhou ainda os americanos na Rússia a "evitarem multidões" e a "terem planos de evacuação que não dependam da ajuda do governo dos EUA".

As autoridades locais em torno da fronteira da Rússia com a Ucrânia anunciaram nos últimos dias o estado de emergência à medida que os evacuados atravessam o país a partir do território dos rebeldes no leste da Ucrânia.

PUB

Mais de 50 mil pessoas entraram na Rússia desde que os líderes separatistas pró-Rússia disseram às mulheres e crianças para irem paar território soviético.

A Ucrânia combate os separatistas pró-Moscovo desde 2014, quando Moscovo anexou a península da Crimeia, na sequência de protestos maciços nas ruas. Mais de 14 mil pessoas morreram desde então nos confrontos entre as duas nações.