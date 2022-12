Embaixadas da Ucrânia recebem envelopes ensanguentados com partes de animais

JN/Agências Hoje às 15:36 Facebook

Pelo menos seis embaixadas ucranianas na Europa receberam envelopes ensanguentados com olhos e outras partes de animais. A Ucrânia acusou hoje a Rússia de ter em curso uma campanha de "terror e intimidação" contra a sua rede diplomática.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano disse, em comunicado, que embaixadas em pelo menos seis países europeus receberam embalagens manchadas de sangue e com olhos de animais, mas também com outras partes. As embalagens foram enviados para as embaixadas ucranianas na Hungria, Países Baixos, Polónia, Croácia e Itália, embora também tenham sido registadas remessas suspeitas nos consulados na Polónia, República Checa e Itália.

"As próprias embalagens estavam encharcadas com um líquido odorífero distinto e tinham um certo fedor. Estamos a estudar o significado destas mensagens", disse o porta-voz do ministério ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Oleg Nikolenko, citado pela agência espanhola Europa Press.

Nikolenko disse também que várias pessoas invadiram a residência do embaixador ucraniano no Vaticano e a embaixada ucraniana no Cazaquistão como parte de uma série de ataques às missões diplomáticas do país.

O porta-voz referiu ainda uma carta armadilhada encontrada na embaixada ucraniana em Madrid, cuja detonação provocou ferimentos ligeiros num funcionário.

"Temos razões para acreditar que foi lançada uma campanha bem planeada de terror e intimidação contra as embaixadas e consulados ucranianos", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba.

"Incapazes de deter a Ucrânia na frente diplomática, estão a tentar intimidar-nos. No entanto, posso dizer que isto não vai funcionar. Continuaremos a trabalhar eficazmente para alcançar a vitória na Ucrânia", acrescentou.

A Ucrânia está a cooperar com as autoridades dos países em causa para investigar todos os casos e analisar as ameaças recebidas.

As missões diplomáticas ucranianas no estrangeiro foram colocadas sob o mais alto nível de alerta e segurança por ordem de Kuleba.

"Exortamos todos os governos estrangeiros a assegurarem a máxima proteção das instituições diplomáticas ucranianas em conformidade com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas", afirmou o chefe da diplomacia de Kiev.

Ontem, um ​​​​envelope suspeito de conter material explosivo foi intercetado na embaixada dos Estados Unidos em Madrid, elevando para seis as cartas similares identificadas em Espanha nos últimos dias. O secretário de Estado da Segurança do governo espanhol tinha confirmado a identificação de cinco envelopes com explosivos na última semana, enviados ao primeiro-ministro, à embaixada da Ucrânia, à ministra da Defesa, a um centro de satélites e a uma empresa de armamento.

A Ucrânia está em guerra com a Rússia desde 24 de fevereiro deste ano, quando tropas de Moscovo invadiram o país.

Além dos combates no terreno, as duas partes têm-se acusado mutuamente de recurso a outras ações em violação de leis internacionais sobre conflitos, como atos de terrorismo, ataques contra alvos civis e uso de munições proibidas.