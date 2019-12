Embaixador britânico descobriu o triste destino da mulher que o ajudou há 35 anos

Hoje às 19:29 Facebook

Há três dias, o embaixador britânico em Espanha, Hugh Elliott, publicou um vídeo no Twitter a recordar a primeira visita que fez ao país vizinho, em 1984. Recordou uma mulher que o ajudou e mobilizou o Twitter para a encontrar.

O vídeo gravado a 3 de dezembro foi visto mais de 530 mil vezes. Com tanta gente à procura de Lourdes, a mulher que deu guarida ao jovem Hugh Elliot, em viagem de bicicleta do Reino Unido até Santiago de Compostela, era difícil não encontrá-la.

O destino de Lourdes Arnáiz foi revelado este sábado, na página de Twitter de Hugh Elliot. "Lamento muito ter de dizer que Lourdes faleceu com 35 anos, vítima de esclerose múltipla", revelou o embaixador britânico em Espanha, que recorda a mensagem original neste segundo vídeo, visto mais de 230 mil vezes, nas primeiras oito horas de publicação.

"Há três dias gravei uma mensagem em Burgos para agradecer um ato de generosidade que recebi ao chegar a Espanha pela primeira vez, há 35 anos. A reação foi totalmente inesperada, avassaladora e muito carinhosa: vocês juntaram-se ao meu esforço e consegui ter notícias dela", escreve Hugh Elliott, já ciente do destino da mulher.

Lourdes foi vítima de uma doença "devastadora", para a qual Elliott quis alertar o Mundo, através do Twitter, e após uma conversa com o irmão de Lourdes Arnáiz, Alfonso, que também conheceu na primeira visita de vida a Espanha, tendo pernoitado cinco noites na casa de ambos.

"Tivemos uma conversa muito amigável e concordamos em emitir uma nova mensagem, marcando um encontro o mais rápido possível", conta Hugh Elliot no vídeo, que quis fazer como homenagem a Loures, como agradecimento póstumo à mulher providencial que lhe deu guarida, por bondade, e mobilizar os seguidores para a luta contra a esclerose múltipla.

"Cada um de nós pode fazer a diferença, doando do nosso tempo como voluntários ou com ajuda financeira", diz Hugh Elliott, agradecendo a ajuda dos internautas e as mensagens de carinho que recebeu a pós a divulgação do vídeo em que contava a história da mulher que o ajudou da primeira vez que esteve em Espanha, em 1984.

Sem dinheiro, sem bicicleta, perdia num dos vagões do comboio que o trouxe do sul de França, foi "a um bar para refletir" e conheceu um canadiano, que estava em Burgos para visitar a namorada, uma jovem chamada Lourdes, a quem contou o que se passava.

"Estive cinco dias na casa dela, a comer em família, e não me deixaram pagar nada", recorda Hugh Elliott. "Em quantos países acolheriam um estrangeiro assim?"