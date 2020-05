Embaixador chinês em Israel encontrado morto em casa

JN Hoje às 16:07 Facebook

O embaixador da China em Israel, Du Wei, foi encontrado morto este domingo no seu apartamento em Telavive, informaram as autoridades israelitas.

Segundo a BBC, a Polícia israelita iniciou uma investigação, mas os resultados iniciais sugerem que não há indícios de crime.

Du Wei, de 57 anos, só foi nomeado embaixador em fevereiro, tendo servido antes como enviado na Ucrânia.

O diplomata chinês era casado e tinha um filho, mas a família ainda não estava com ele em Israel. Du Wei morava em Herzliya, a cerca de 10 km a norte de Telavive.

"Como parte do procedimento regular, as unidades policiais estão no local", disse um porta-voz da Polícia israelita disse à agência de notícias Reuters.

A TV Channel 12 de Israel, citando fontes médicas não identificadas, avançou que as indicações iniciais eram de que Du havia morrido enquanto dormia por causas naturais.

As autoridades chinesas não comentaram a morte de Du Wei.

Numa mensagem publicada no site da embaixada, logo após a nomeação como embaixador, Du elogiou as relações entre "a segunda maior economia do mundo e Israel".