Embaixador mexicano apanhado a roubar livro em Buenos Aires demite-se

O embaixador do México na Argentina, Óscar Ricardo Valero, que recebeu ordem de regresso após ter sido apanhado a roubar um livro, renunciou ao cargo, segundo as autoridades mexicanas, com a família a referir que um tumor cerebral pode ter provocado mudanças comportamentais.

O presidente mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, referiu-se esta segunda-feira ao caso, que disse ser "doloroso" e "triste".

Fontes oficiais disseram, no domingo, que o embaixador Óscar Ricardo Valero, de 77 anos, renunciou por motivos de saúde, e o secretário de Estado das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, escreveu nas redes sociais que Valero está "em tratamento neurológico".

Segundo a imprensa mexicana, depois de ter tentado sair da livraria com um livro sem pagar, Óscar Valero também tentou sair de uma loja no aeroporto sem pagar o que tinha nas mãos, depois de ter sido chamado de volta para o México.

A pedido dos familiares, o gabinete de Marcelo Ebrard divulgou uma nota médica que refere que Óscar Valero está a receber tratamento devido a um tumor no cérebro, que pode ter alterado o seu comportamento.