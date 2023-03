Embaixador russo nos EUA alerta sobre missões hostis com drones

JN/Agências Hoje às 08:49 Facebook

O embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatoli Antonov, pediu, esta quarta-feira, a Washington que termine com os voos hostis perto da fronteira russa, reagindo à interceção, na terça-feira, de um drone norte-americano pela aviação russa no Mar Negro.

"Nós partimos do princípio que os Estados Unidos se vão abster de fazer especulações na comunicação social e que vão acabar com os voos junto das fronteiras russas", escreveu Antonov num texto difundido pelo sistema digital de mensagens Telegram. "Consideramos 'claramente hostis' todas as ações com recurso a armamento norte-americano", sublinhou.

Na mesma mensagem, Antonov refere que a "Rússia não procura a confrontação e espera uma cooperação pragmática no quadro dos interesses dos povos dos dois países".

Na terça-feira, os Estados Unidos acusaram a aviação russa de "intercetar e derrubar" um aparelho aéreo não tripulado (drone) no Mar Negro.</p>

A Rússia reconheceu que dois aviões de combate tinham intercetado um drone norte-americano que tinha sido detetado "na área da Península da Crimeia" e que se movia "em direção" às fronteiras da Rússia.

Segundo o Exército de Moscovo, "os caças russos não utilizaram armamento" e não entraram em contacto com o drone que voava com "os transponders (dispositivos eletrónicos de telecomunicações) desligados" e que sobrevoava "o espaço aéreo estabelecido para a operação militar especial da Rússia na Ucrânia".</p>