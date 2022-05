Embaixadora em Lisboa acusa Putin de usar mentiras e desinformação

JN/Agências Hoje às 19:49 Facebook

A embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, acusou o presidente russo de usar a mentira e a desinformação no seu discurso do Dia da Vitória e afirmou que os territórios ocupados são do povo ucraniano.

"Putin, como sempre, usa a mentira e espalha a desinformação", afirmou a embaixadora ucraniana, em declarações aos jornalistas à margem das comemorações em Portugal do Dia da Europa, realizadas em Évora.

Inna Ohnivets referiu que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no seu discurso do Dia da Vitória, justificou a invasão da Ucrânia com a "probabilidade de ataque da parte da NATO" e de "ocupação de territórios históricos russos" pelos ucranianos.

"Mas isso não é verdade, porque o território da Ucrânia é o território do nosso povo, não do povo russo. Os verdadeiros donos da nossa terra são os ucranianos", sublinhou.

Considerando que o futuro do conflito é incerto, a diplomata ucraniana assinalou que a Rússia "não parou os bombardeamentos na Ucrânia" e "não os quer cessar", porque "quer matar os ucranianos".

Questionada pelos jornalistas sobre a possível adesão do país à União Europeia, Inna Ohnivets considerou que, caso se concretize, vai significar "uma vitória para a perspetiva europeia" da Ucrânia e "simbolizar que a Rússia fracassou na sua decisão de impedir a Ucrânia de entrar na União Europeia".

Putin disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro, foi uma "resposta preventiva" à ameaça da NATO e do Ocidente contra Moscovo. Segundo Putin, foi uma "medida necessária" e a "única possível" perante a situação.

"Vemos como se mobilizaram as infraestruturas militares, como centenas de especialistas estrangeiros trabalharam na Ucrânia e como os estavam a abastecer com armamento da Aliança Atlântica", afirmou.

Putin disse que, em dezembro de 2021, a Rússia apelou ao Ocidente para um "diálogo sincero" e para "procurar soluções razoáveis e compromissos para o bem comum", mas que os países da NATO não quiseram ouvir. "Significava que, de facto, tinham planos completamente diferentes", justificou.

A Rússia e a Ucrânia pertenciam ao mesmo Estado, a União Soviética, quando o regime nazi de Adolf Hitler foi derrotado na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mas estão em guerra 77 anos depois.

Além de se desconhecer o número de baixas civis e militares, a guerra na Ucrânia provocou mais de 5,5 milhões de refugiados, a pior crise do género na Europa, precisamente desde a Segunda Guerra Mundial.