Emboscada a forças de segurança faz 13 mortos no México

Pelo menos 13 polícias e funcionários da Procuradoria-Geral da República foram mortos na quinta-feira numa emboscada no estado do México, no centro do país.

O ataque ocorreu numa área do município de Coatepec Harinas, enquanto a caravana estava a conduzir operações contra grupos armados que operam na área, segundo a secretaria de Segurança e o Gabinete do Procurador-Geral da República mexicanas.

"Neste momento, sabemos que cinco polícias e oito funcionários da Procuradoria-Geral da República foram mortos neste ataque cobarde", disseram numa declaração conjunta as duas instituições.

Após o ataque, membros da Guarda Nacional, do Ministério da Defesa e da Marinha lançaram uma operação para localizar os atacantes, assegurando que "o ataque não ficará impune".

O estado do México, que faz fronteira com a capital, é considerado um dos mais violentos do país, onde operam vários cartéis de droga.

Mais de 300 mil pessoas foram mortas no México desde que o governo federal lançou uma operação militar contra a droga em dezembro de 2006.

O governo atribui a maioria destes crimes aos cartéis.