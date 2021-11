Emigrante de Seia morre em acidente de carro no Luxemburgo

R. S. Ontem às 23:11 Facebook

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas, na madrugada deste domingo, na sequência de um acidente de viação na estrada N31, em Bascharage, Luxemburgo. Uma das vítimas mortais é de origem portuguesa.

O acidente, que aconteceu cerca das 2.40 horas, entre Bascharage e Linger, envolveu dois veículos ligeiros, escreve o jornal "Lux24". O condutor de uma das viaturas, que conduzia em direção a Bascharage, terá perdido o controlo do carro pouco antes de um túnel, acabando por embater frontalmente com outro veículo, que circulava na direção contrária.

De acordo com a Polícia, citada pela mesma publicação, as vítimas mortais do acidente são uma jovem de 22 anos, que conduzia o segundo veículo envolvido no sinistro, e um homem de 44 anos, de origem portuguesa, residente em Dudelange, que seguia no carro que se despistou. Trata-se de Carlos Alberto Gomes Loureiro, natural de Sameice, Seia, para onde o corpo será trasladado e onde decorrerão as cerimónias fúnebres. Entretanto, a página de Facebook "Sede Mocidade Portuguesa Luxemburgo" apelou à comunidade que ajude a custear todos os encargos.

Na sequência do acidente, outras duas pessoas ficaram com ferimentos graves, tendo sido transportadas ao hospital. Segundo as autoridades, o teste de alcoolemia realizado ao condutor do carro que seguia em direção a Bascharage e que terá provocado o acidente "deu positivo", tendo o homem sido detido por ordem do Ministério Público.

O caso está a ser investigado.