Um cidadão português, de 40 anos, morreu, este sábado de manhã, num acidente de carro no Luxemburgo, onde residia.

A colisão frontal entre dois veículos ligeiros aconteceu às 7.47 horas, na estrada N7, entre Lipperscheid e Fridhaff, no norte do grão-ducado, noticiou o "Jornal do Luxemburgo".

O condutor do outro automóvel sofreu ferimentos graves. As causas do acidente estão ainda por apurar.

O emigrante residia, segundo a mesma fonte, em Landscheid, também no norte do Luxemburgo.