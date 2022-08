Emigrante português morto à facada nos EUA. "Não fazia mal a uma mosca"

Augusto Correia Hoje às 08:02, atualizado às 08:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Um emigrante português foi morto à facada à porta de um café, em Fall River, nos EUA. António Santos, natural dos Açores, era conhecido por ajudar os outros.

António Santos, de 58 anos, foi morto à facada no domingo à noite, à porta do café Latino, em Fall River, nos EUA. A polícia está a investigar o homicídio do emigrante português, natural da ilha de São Miguel, nos Açores.

"Fiquei chocado ao saber como alguém podia ter feito uma coisa dessas a uma pessoa tão extraordinária. Era inofensivo, incapaz de fazer mal a uma mosca", disse Richard Araujo, um vizinho que costumava conviver com António Santos no café onde o emigrante português foi assassinando. "Não vou deixar de ir lá. Espero que haja uma detenção em breve", acrescentou Araujo, em declarações ao canal 6 da ABC News.

António Santos foi assassinando com várias facadas, cerca das 21 horas de domingo. Assistido no local, foi transferido de urgência para o hospital de Rhode Island, mas não resistiu à cirurgia e morreu.

Segundo o gabinete do procurador do condado de Bristol, a vítima conhecia o agressor. As autoridades locais lançaram um apelo por informações sobre o homicídio, o primeiro do ano em Fall River. A investigação da polícia local tem o apoio de detetives da polícia estadual.

Conhecido por "Mr Fix It" (senhor arranja tudo), António Santos tinha um negócio na área da refrigeração. Era pai de três filhos e tinha uma neta.