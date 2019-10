Emigrante portuguesa em Barcelona evita centro da cidade

João Pedro Campos Hoje às 18:46 Facebook

Uma luso-romena a viver em Barcelona tem evitado o centro da cidade desde que começaram os conflitos na cidade catalã. Gabriela Melciu tem voo para Portugal esta sexta-feira, mas não sabe se consegue chegar ao aeroporto.

"Só na segunda-feira foram cancelados 110 voos. Tenho voo às sete horas da madrugada, mas devo ir para o aeroporto esta noite porque já há ruas bloqueadas", conta ao JN Gabriela, que vive em Barcelona há três anos e conta vir passar o fim-de-semana a Portugal.

A emigrante vive em Castelldefels, a cerca de 20 quilómetros do centro da cidade. Na zona onde mora e trabalha não tem havido grandes problemas, só uma tentativa de bloquear uma via rápida, mas no centro tem havido agitação de dia e de noite. "Por exemplo, até isto acalmar não vou ao cinema nem ao centro da cidade", revela.

Por enquanto, Gabriela tem acompanhado os diretos que têm sido feitos pelo jornal "La Vanguardia". "Quer no trabalho, quer em casa, vou sempre estando atenta", aponta.

Gabriela Melciu, de 32 anos, nasceu em Craiova, na Roménia, tendo vindo viver para Portugal com a família aos 17 anos, para Coimbra. Emigrou para Barcelona em 2016.