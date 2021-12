Emir do Dubai condenado a pagar 640 milhões à ex-mulher

JN Hoje às 10:05 Facebook

Processo de divórcio do emir do Dubai teve início em 2019. Dois anos depois, tribunal toma decisão histórica.



Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, atual primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, foi condenado a pagar uma pensão de cerca de 640 milhões de euros à ex-mulher, a princesa Haya Bint Al-Hussein.

O processo foi acompanhado pela justiça britânica e culminou com uma decisão histórica. Este é o valor mais alto alguma vez atribuído por um tribunal do Reino Unido no âmbito de um processo de divórcio.

O juiz Philip Moor decidiu que o emir do Dubai, que não compareceu no tribunal, deve pagar à princesa 295 milhões de euros, garantindo ainda 340 milhões para cobrir as despesas dos filhos de ambos, Al Jalilaa, de 14 anos, e Zayed, de 9, informa a BBC.

O valor milionário será usado para cobrir os custos das duas propriedades no Reino Unido, uma ao lado do Palácio Kensington, em Londres, e a residência principal em Egham, Surrey. Além disso, está ainda previsto um "orçamento de segurança" substancial, bem como férias, salários e alojamento para uma enfermeira e uma ama, veículos blindados para a família, e o custo de manutenção de animais de estimação.

Haya Bint Al-Hussein, de 47 anos, é filha do antigo rei Hussein da Jordânia e a mais nova das seis mulheres de Mohammed bin Rashid. A princesa casou-se com o emir em 2004 e juntou-se às cinco mulheres oficiais. Há dois anos, Haya fugiu para Inglaterra com os filhos, após confessar que temia pela vida. Em 2020, descobriu-se que o emir de 72 anos autorizou a vigilância do telemóvel da mulher, advogados, assistente pessoal e de dois membros da equipa de segurança, através do programa de espionagem Pegasus.

Segundo a BBC, a princesa continuou a receber ameaças do emir mesmo depois de se mudar para Londres, tendo de reforçar a segurança.

Princesa Latifa também fugiu para Londres

Mohammed bin Rashid tem sido acusado de intimidar a ex-mulher, o que a terá levado a fugir. Num clima de medo, também Latifa, uma entre os 25 filhos do xeque, tentou escapar do Dubai em fevereiro de 2018. A tentativa de fuga foi em vão, já que a princesa foi apanhada por militares que a levaram novamente até ao Dubai.