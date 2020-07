Emirados Árabes Unidos enviaram sonda para Marte

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 11:03 Facebook

Os Emirados Árabes Unidos enviaram no passado domingo a sonda "Al-Amal", que significa esperança, para Marte. Diretamente do Centro Espacial Tanegashima, no Japão, a sonda foi libertada para o espaço cinco minutos depois da sua partida.

"Al-Amal" deverá chegar a Marte em fevereiro de 2021 e expecta-se que orbite em torno do planeta durante um ano marciano, ou seja, 687 dias terrestres.

O estudo do meio ambiente deste planeta, assim como a sua atmosfera e clima, permitirá um maior entendimento acerca de Marte, algo relevante visto ser um planeta com características semelhantes à Terra. "A Al-Amal vai ser usada para obter a primeira imagem completa do clima de Marte durante o ano marciano", disse Sarah Al Amiri, uma das responsáveis pela missão.

O projeto espacial dos Emirados Árabes Unidos está em grande crescimento. O país criou a sua agência espacial em 2014 e precisou apenas de seis anos para iniciar a missão a Marte, sendo que a grande maioria destas missões demora entre 10 a 12 anos.

Os programas espaciais fazem parte do projeto STEM, sigla inglesa para o setor da ciência, tecnologia, engenharia e matemática deste país.

Para além dos EAU, os Estados Unidos da América e a China também estão a planear missões não tripuladas a Marte.