Empresa responsável por comboio com químicos que descarrilou teve novo acidente

Um outro comboio da empresa Norfolk Southern descarrilou nos Estados Unidos, semanas depois do mediático acidente de uma composição que transportava produtos químicos tóxicos, na fronteira Ohio-Pensilvânia.

O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira, quando um comboio de mercadorias desta empresa norte-americana descarrilou em White Plains, Alabama, sem registo de feridos ou de fugas de materiais perigosos. A própria empresa garantiu em comunicado, após o descarrilamento, que o evento não representava risco para a população, visto que o comboio não transportava materiais perigosos.

Este é o terceiro descarrilamento da empresa no último mês, segundo a estação norte-americana ABC.

O acidente ocorreu poucas horas antes de o presidente da empresa, Alan Shaw, que se desculpou pelo incidente em East Palestine, no Estado de Ohio e prometeu "terminar o trabalho" na área afetada pela fuga de químicos, ter comparecido perante uma comissão do Senado.

Em 3 de fevereiro o acidente em East Palestine não causou vítimas diretas, mas provocou um incêndio com uma coluna de fumo negro de grandes proporções. O comboio que descarrilou transportava cloreto de vinilo, um produto químico usado no fabrico de plástico e que é considerado cancerígeno e altamente inflamável.

As autoridades federais e estatais disseram repetidamente que é seguro para os residentes evacuados regressarem à região e que os testes do ar na cidade e em centenas de casas não detetaram nenhum nível preocupante de contaminantes. No entanto, alguns moradores dizem que ainda sofrem de doenças quase um mês depois.

Esta sexta-feira, perante o Congresso norte-americano, o diretor-executivo da empresa ferroviária prometeu milhões de dólares para ajudar à recuperação da cidade atingida. Este foi insistentemente questionado, tanto por democratas como por republicanos, sobre compromissos específicos para compensar por danos materiais e de saúde a longo prazo. "Lamento muito o impacto que este descarrilamento teve nas pessoas daquela comunidade", disse Shaw à Comissão para o Ambiente e Obras Públicas do Senado dos Estados Unidos, acrescentando: "Estaremos presentes durante o tempo que for necessário para ajudar East Palestine a recuperar e prosperar".

Mas os votos de pesar e o compromisso de 20 milhões de dólares (18,9 milhões de euros) de ajuda até agora não satisfizeram os congressistas e vários residentes de East Palestine que se deslocaram a Washington para assistir à audiência.

A empresa ferroviária anunciou várias atualizações voluntárias de segurança, mas os senadores, contudo, estão a tentar agir por conta própria enquanto investigam o descarrilamento, a resposta do Governo do Presidente Joe Biden e as práticas de segurança da companhia, após o descarrilamento e capotamento de 38 vagões, 11 dos quais transportando materiais perigosos.