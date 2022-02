Empresa sueca usa corvos para recolher beatas de cigarro das ruas

JN Hoje às 15:13 Facebook

Empresa sueca está a recorrer a corvos para recolher pontas de cigarro deitadas ao chão das ruas e e praças de uma cidade do país. O objetivo é reduzir custos.

Os corvos da Nova Caledónia são a mais recente arma na guerra de Södertälje contra o lixo das ruas. Os animais recebem um pouco de comida de cada vez que recolhem uma ponta de cigarro e a depositam numa máquina especificamente projetada para esse fim e instalada na cidade por uma startup.

Christian Günther-Hanssen, fundador da "Corvid Cleaning", a empresa por detrás do novo método, estima que este possa economizar pelo menos 75% dos custos envolvidos na recolha de beatas de cigarro na cidade, perto de Estocolmo. De acordo com a fundação "Keep Sweden Tidy", mais de mil milhões de pontas de cigarro são deitadas ao chão nas ruas da Suécia a cada ano, representando 62% de todo o lixo urbano. Södertälje gasta 20 milhões de coroas (o equivalente a cerca de 1,9 milhões de euros) na limpeza das vias.

"A estimativa para o custo de apanhar pontas de cigarro hoje é de cerca de 80 öre [troco sueco] ou mais por ponta de cigarro, e há quem estime duas coroas. Se os corvos as apanharem, o valor baixaria para 20 öre. Aquilo que o município consegue poupar depende de quantas pontas de cigarro os corvos recolhem", disse Christian Günther-Hanssen, citado pelo jornal britânico "The Guardian".

Animais inteligentes

Há vários anos que investigações científicas sugerem que os corvos da Nova Caledónia, um conjunto de ilhas no Oceano Pacífico, sejam os animais mais inteligentes depois dos primatas e tenham mesmo um raciocínio equivalente ao de uma criança de sete anos, tornando-se assim os pássaros mais aptos para a função.

"São mais fáceis de ensinar e também há uma probabilidade maior de aprenderem uns com os outros. Ao mesmo tempo, há um risco menor de comerem qualquer lixo por engano", notou o responsável.

A "Corvid Cleaning" está a realizar um projeto-piloto de pequena escala antes de alargar a operação a toda a cidade. A saúde das aves, aponta, é uma das prioridades, tendo em conta o tipo de resíduo com que os animais entram em contacto.