Empresário português da noite assassinado no Brasil após assalto

Um empresário português, Amílcar Medeiros, de 31 anos, foi encontrado morto num carro horas após o seu estabelecimento de diversão noturna ter sido invadido por um bando de criminosos, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, no Brasil.

O homem esteve sequestrado no clube que geria, após o que foi levado pelo bando.

Uma tese das autoridades é a de que se tratou de um assalto que acabou por não ser bem sucedido. Isto porque o bordel já tinha sido assaltado há uns meses, o que levou o empresário a mudar as rotinas do estabelecimento.

Além disso, a Polícia chegou a trocar tiros com o grupo, que, mesmo assim, conseguiu fugir.

Amílcar Medeiros, cujo pai teve morte idêntica - sequestrado e executado -, há alguns anos, tinha sido preso em agosto de 2017, por adulteração de veículos. É desta circunstância que surge a outra hipótese para o assassinato do português: a de que a sua morte tenha a ver com o esquema desmantelado há dois anos.

Na altura, com o português, foi detida a atual companheira de Amílcar Medeiros, que conseguiu escapar ao grupo e está agora a colaborar com as autoridades.

A viver no Brasil há nove anos, Amílcar Medeiros tinha bilhetes de avião com viagem marcada para fora do país, embora a Polícia não tenha divulgado qual o destino.