Empresário transforma lixo de plástico em ilha hotel

Um empresário francês criou uma ilha ecológica e turística numa lagoa da cidade de Abidjan, na Costa do Marfim. O complexo está assente numa plataforma com 700 mil garrafas de plástico. Eric Becker espera agora inspirar mais projetos sustentáveis em todo o mundo.

Vários hotéis e alojamentos turísticos em diversos pontos do planeta já demonstram preocupações ambientais. Desde a forma como confecionam e produzem os alimentos que apresentam aos seus hóspedes, até à produção de eletricidade das instalações, através da energia gerada pelos painéis solares. Mas Eric Becker foi mais longe. O empresário francês criou uma "ilha flutuante" apenas com resíduos de plástico.

Este "resort" ecológico está localizado na cidade de Abidjan, na Costa do Marfim, um dos mais importantes centros económicos do país. Antes era a casa de Becker até que o informático decidiu reaproveitar o lixo que encontrava na costa num negócio vantajoso e amigo do ambiente. O alojamento tem dois bungalows, duas piscinas, um restaurante e até um bar de karaoke.

O "L'île Flottante" (traduzido em português para "ilha flutuante") recebe cerca de 100 clientes por semana, turistas e visitantes, que chegam através de barco. Uma visita diária à ilha custa cerca de 22 euros (com refeição incluída), já a estadia aumenta para os 90 euros por noite.

A eletricidade é gerada através de painéis solares, mas tem também um gerador de reserva, não vá algo falhar. A ilha pesa neste momento cerca de 200 toneladas. Porém, nem tudo o que produz é saudável para o planeta. O esgoto do resort ainda é despejado na lagoa de Abidjan. Eric Becker está a ponderar uma nova tecnologia em que esses resíduos sejam utilizados para compostagem.

O empresário francês espera que o projeto inspira outros a fazer o mesmo. Para ele, o futuro passa por "viver em lagoas livres de poluição" cuja alimentação poderá basear-se, por exemplo, no pescado.