Empresas de tecnologia pressionam para evitar regulação no Brasil

JN Hoje às 20:42 Facebook

Twitter

Partilhar

As grandes empresas de tecnologia, como Google e Meta, estão a pressionar contra um projeto de lei brasileiro que pretende trazer mais responsabilidade e transparência sobre o mundo online. O chamado "PL das fake news" será votado pela Câmara dos Deputados, após mais de três anos de discussões.

Nos últimos dias, a Google colocou na versão brasileira do site uma mensagem abaixo da barra de pesquisa com a seguinte frase: "O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil". O Ministério da Justiça exigiu, esta terça-feira, que a plataforma sinalize que está a fazer publicidade e que coloque uma "contrapropaganda voltada a informar devidamente aos consumidores o interesse comercial da empresa no que concerne à referida proposição legislativa", segundo o portal G1, da Globo.

A Google retirou a frase e afirmou que "são falsas as alegações de que está ampliando o alcance de páginas com conteúdos contrários ao projeto de lei das fake news". A decisão do Governo brasileiro estabelecia ainda uma coima de um milhão de reais (cerca de 180 mil euros) por hora de descumprimento. Utilizadores relataram ainda interferência de outras plataformas na discussão sobre o projeto de lei, como a Meta, dona do Facebook, e a Spotify.