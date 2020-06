"Encolheu os ombros e sorriu" após atirar menino de um 10.º andar em Londres

JN Hoje às 16:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Imagens captadas no dia do acidente mostram que o jovem britânico acusado de empurrar uma criança de seis anos de uma varanda no topo da galeria Tate Modern de Londres, em 2019, sorriu e encolheu os ombros, após a tentativa de homicídio.

Entrou no museu britânico de arte moderna, escolheu o alvo que lhe pareceu mais vulnerável, atirou-o da plataforma de observação, à altura do 10.ª andar, e sorriu, encolhendo os ombros.

Jonty Bravery, agora com 18 anos, está a ser julgado no Tribunal Central Criminal (conhecido como Old Bailey) por tentativa de homicídio. A vítima, um menino que acabou por cair num telhado do 5.º andar, cerca de 30 metros mais abaixo, sofreu uma hemorragia cerebral e fraturas na coluna, braços e pernas. Ainda hoje "vive com medo", garantem os pais.

Tate Modern, Londres Foto: Neil Hall/epa

Bravery, que chegou a reconhecer, em tribunal, que decidiu empurrar a criança para aparecer nas notícias, admitiu ter planeado o crime com antecedência. A sentença será conhecida esta sexta-feira, após serem divulgados os resultados dos relatórios de avaliação psiquiátrica.

Durante a intervenção de abertura da audiência, a acusação, representada por Deanna Heer, informou que o adolescente, na altura com 17 anos, não revelou qualquer tipo de hesitação antes de cometer o crime.

As imagens das câmaras de vigilância da galeria mostram Jonty Bravery a olhar para as crianças que iam chegando ao museu como se estivesse a escolher o alvo.

Noutro vídeo, é possível ver a chegada da vítima, de nacionalidade francesa e que estava de visita a Londres com a família. "Sem hesitação, o arguido levou-a até à varanda e atirou-a", frisou Deanna Heer, acrescentando que, ao afastar-se da zona do crime, "levanta os braços, como quem encolhe os ombros e sorri".

As imagens mostram ainda o momento de pânico vivido pelos pais do menino, que ainda hoje precisa de cuidados constantes.

Jonty Bravery assumiu que pretendia cometer um crime, tendo pensado em três possibilidades: "estrangulava uma mulher ou uma criança, afogava uma criança ou atirava alguém de um prédio alto".

A acusação revelou ainda que, segundo avaliação médica, o jovem deverá sofrer de autismo e transtorno de personalidade, diagnóstico relevante para entender o seu comportamento.