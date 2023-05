Encontrada bandeira com suástica em camião que embateu em barreira junto à Casa Branca

Beatriz Mota Hoje às 12:55 Facebook

Um camião embateu contra as barreiras de segurança da Praça Lafayette, junto à Casa Branca, em Washington. O condutor foi detido e as autoridades encontraram uma bandeira com a suástica.

Na noite de segunda-feira, por volta das 22 horas (3 horas em Portugal continental), os bombeiros de Washington receberam o alerta de que o veículo envolvido no acidente poderia conter um "pacote suspeito", revela o "The Guardian".

A Polícia determinou que tanto o condutor como o camião não eram uma ameaça e quase nenhuma carga foi apreendida. Chris Zaboji, testemunha, relatou aos jornalistas que uma bandeira nazi e outras provas foram retiradas de dentro do veículo.

A zona em redor do local do incidente foi evacuada, a pedido dos Serviços Secretos, e não houve relatos de feridos. A Casa Branca foi igualmente verificada, mas constatou-se que não houve danos. Zaboji referiu que estava a passar perto do local na hora do acidente e que o condutor foi duas vezes contra as barreiras.

"Olhei para trás e vi que o camião tinha batido na barreira. Afastei-me e gravei um vídeo no meu telemóvel. Depois vi que ele bateu novamente e, como não queria ficar perto do veículo, fui embora", relata Chris.

De acordo com Anthony Guglielmi, chefe de comunicações dos Serviços Secretos, "a investigação preliminar revela que o motorista pode ter atingido intencionalmente as barreiras de segurança".