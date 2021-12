Encontrada cocaína no Parlamento britânico

JN Hoje às 15:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram encontrados vestígios de cocaína no Palácio de Westminster, segundo avançou, este domingo, o "The Sunday Times". As alegações surgem na semana em que o primeiro-ministro inglês se prepara para lançar um plano de combate ao consumo e tráfico de drogas ilegais no País.

O jornal britânico cita um estudo que investigou doze espaços do edifício do Parlamento, em Londres. Segundo os investigadores, em onze desses locais, havia vestígios de cocaína, uma droga habitualmente associada a políticos, empresários e celebridades. Lindsay Hoyle, presidente da Câmara dos Comuns, mostrou-se preocupado com situação e garantiu que quer ver "a aplicação plena e efetiva da lei", com sérias sanções para todos os que desrespeitarem as regras.

A notícia surge quase em simultâneo com o anúncio, de Boris Johnson, de um novo plano a dez anos para travar o consumo de drogas. Entre as medidas planeadas, estão retirar passaportes e cartas de condução aos infratores, recolher obrigatório e punições severas para os traficantes.

O primeiro-ministro promete o maior investimento de todos os tempos no tratamento e recuperação de pessoas com adições, bem como um maior financiamento para as 50 autoridades locais que enfrentam diariamente graves problemas relacionados com drogas em cidades como Middlesbrough, Blackpool e Liverpool.

Neste momento, há mais de 300 mil pessoas viciadas em heroína e crack em Inglaterra, algumas associadas a crimes de furto, roubo e homicídio.