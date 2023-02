Encontrada estátua de Hércules no fundo de um esgoto romano

M. C. Hoje às 14:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma antiga estátua de Hércules foi descoberta durante a reparação de um sistema de esgoto centenário debaixo de um parque em Roma, Itália.

A descoberta foi feita ao longo da famosa Via Ápia de Roma, uma estrada histórica agora enterrada sob o Parque Scott.

Trabalhadores da construção civil estavam no local para resolver um colapso num antigo oleoduto, que levou ao surgimento de buracos perigosos. O trabalho para restaurar os esgotos antes de replantar árvores naquela área estava em andamento há meses quando os trabalhadores se depararam com a escultura, a 25 de janeiro, anunciou o Parco Archeologico dell'Appia Antica numa publicação no Facebook.

PUB

A limpeza inicial e estudo da estátua estão a ser conduzidos pela arqueóloga Federica Acierno, de 27 anos, em instalações temporárias no local. Ambas as pernas da figura estão partidas, mas também foi descoberta a base da estátua com os pés.

A escultura parece ter sido intencionalmente enterrada no cano de esgoto há um século, cerca de 20 metros abaixo do que hoje é o nível da rua. Como a escultura não foi encontrada no seu local original, o solo circundante não pode ser usado para ajudar a datar a obra.

Para Francesca Romana Paolillo, membro do Ministério da Cultura de Itália, é improvável que a estátua represente a figura mitológica. Em vez disso, deverá ser uma pessoa vestida como Hércules. Especialistas do parque arqueológico desenvolveram uma teoria de que a estátua pode ser uma representação do imperador Gaius Messius Quintus Traianus Decius, ou Decio Traiano, com base no rosto enrugado e na sua semelhança com moedas com o rosto do governante, que esteve no poder de 249 a 251.

Os arqueólogos esperam identificar o homem escondido atrás de Hércules, comparando a estátua com artefactos encontrados na área.

Em novembro do ano passado, um tesouro "excecional" de estátuas de bronze, preservado durante milhares de anos por lama e água fervente, foi descoberto numa rede de banhos construída pelos etruscos na Toscana. As 24 estátuas parcialmente submersas, que datam de 2300 anos, foram aclamadas como a descoberta mais significativa do seu género em 50 anos.