Encontrada menina de quatro anos desaparecida há 18 dias de acampamento na Austrália

JN Hoje às 10:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma criança de quatro anos que estava desaparecida há mais de duas semanas, na Austrália Ocidental, foi encontrada com vida. A Polícia deteve um suspeito.

A boa-nova foi dada na quarta-feira pelo vice-comissário Col Blanch: "Tenho o privilégio de anunciar que, nas primeiras horas desta manhã, a força policial da Austrália Ocidental salvou Cleo Smith." Depois de 18 desaparecida, a menina de quatro anos foi encontrada "bem", numa casa fechada na zona costeira de Carnarvon, não muito longe do local onde tinha sido vista pela última vez, quando acampava com os pais e a irmã em Quobba Blowholes. "Chamo-me Cleo", disse a criança, enquanto sorria, ao agente que a pegou ao colo, depois de ter irrompido por um dos quartos da habitação. E tudo estava bem porque acabou bem.

Cleo estava a sorrir quando foi encontrada Foto: Polícia da Austrália Ocidental

Cleo, que já recebeu cuidados médicos, tinha sido vista pela última vez ao início da madrugada do dia 16 de outubro, eram 1.30 horas. Na manhã seguinte, pelas 6 horas, a mãe já não a encontrou num dos dois quartos da tenda familiar onde dormia com a irmã mais nova, num acampamento a cerca de mil quilómetros a norte da cidade de Perth: a porta da tenda estava aberta e a filha tinha desaparecido, com o seu saco-cama.

A mãe da criança disse logo que a menina não poderia ter saído sozinha e que alguém a tinha levado. Desde então, as autoridades desencadearam uma megaoperação para encontrá-la, mobilizando para a zona um contingente policial de 100 polícias para fazerem buscas por ar, terra e mar. E foi oferecida uma recompensa de um milhão de dólares por informações que levassem à descoberta do paradeiro. "A nossa família está reunida outra vez", deu graças Ellie Smith, no Instagram, depois de voltar a encontrar-se com a filha.

Ellie Smith e Jake Gliddo, pais de Cloe Smith Foto: Polícia da Austrália Ocidental

Na mesma comunicação ao público, as autoridades informaram, na terça-feira, que detiveram um homem de 36 anos em Carnarvon, para interrogatório. O suspeito, que ainda não foi formalmente acusado, não tem qualquer ligação com a família.