Encontrada mensagem enviada por soldado alemão há mais de 100 anos

Mais de um século depois, foi encontrada uma mensagem enviada por um soldado alemão através de um pombo-correio.

Enquanto passeavam pela região francesa de Alsácia, situada perto das fronteiras da Alemanha e da Suíça, um casal encontrou uma pequena cápsula de alumínio com um género de papel vegetal com uma mensagem manuscrita no interior. Apesar de a mensagem estar bem preservada, estava redigida num estilo gótico, o que tornou a sua compreensão mais complexa.

A descoberta foi entregue ao Museu Memorial Linge d'Orbey, que se dedica a acontecimentos sobre a batalha entre franceses e alemães no ano de 1915 na região de Alsácia, no lado das montanhas de Vosges, que são conhecidas pelos campos de batalha que marcam um dos encontros mais violentos da história da 1.ª Guerra Mundial.

Dominique Jardy, conservador do museu, acredita que "a cápsula subiu à superfície do solo ao longo do tempo, como acontece com muitos restos militares da Primeira Guerra Mundial". Com a ajuda de um amigo alemão, ao analisar a mensagem, descobriu que esta foi enviada por um oficial alemão do regimento de infantaria prussiano com base em Ingersheim, que naquela altura pertencia à Alemanha. O conteúdo da mensagem centra-se nas manobras militares alemãs entre Bischwihr e Ingersheim. A única incerteza que ficou foi o ano em que a mesma foi escrita: 1910 ou 1916? A caligrafia é pouco legível e as devidas verificações ainda serão realizadas, mas Dominique Jardy considera que 1910 é o ano mais provável, afirmando que é "impossível que seja 1916".

O manuscrito será exibido no Museu Memorial Linge d'Orbey, que assegurará as condições necessárias, como vidro anti-reflexo e ambiente hermético, para a sua preservação.