Encontrada mina em petroleiro no Golfo Pérsico. EUA suspeitam de Irão

Vários especialistas iraquianos em explosivos estão, esta sexta-feira, a trabalhar para desativar uma grande mina descoberta num petroleiro no Golfo Pérsico, no Médio oriente. A tripulação teve de ser retirada do navio.

De acordo com um comunicado emitido pelas autoridades iraquianas, a mina foi anexada a um navio-tanque da SOMO, uma companhia de Petróleo do Iraque, que estava naquelas águas a reabastecer outro navio.

O mesmo documento esclarece que uma equipa do Ministério do Interior do Iraque especializada em explosivos foi levada para o local depois de um "corpo estranho" ter sido detetado num dos navios na área de espera em águas internacionais do Iraque, a 28 milhas náuticas dos portos de petróleo iraquianos, esclareceu a agência Associated Press.

A polícia marítima do Iraque está a fazer "um grande esforço para cumprir a missão" com segurança, revelou o gabinete de imprensa da segurança do Iraque, afiliada às forças de segurança do país.

A informação foi divulgada um dia depois de duas empresas privadas de segurança afirmarem que os marinheiros temiam ter encontrado uma mina-lapa, no MT Pola, um navio-tanque da Libéria. Uma mina-lapa é um tipo de explosivo naval que depois de fixada na lateral de um navio, geralmente por um mergulhador, explode e pode danificar significativamente uma embarcação. Este tipo de minas foi amplamente utilizado durante a Primeira Guerra Mundial.

A descoberta ocorre num momento em que as tensões entre o Irão e os Estados Unidos têm vindo a aumentar.

Os Estados Unidos já sobrevoaram o local com bombardeiros B-52 e enviaram um submarino nuclear para o Golfo Pérsico sobre o que a administração de Trump descreve como a possibilidade de um ataque iraniano na data que marca um ano do ataque dos drones americanos em Bagdade.

Ataque esse que matou um importante general iraniano e um importante líder da milícia iraquiana.

O Iraque está a comemorar o aniversário com uma série de eventos a decorrer durante a semana.

Na passada quinta-feira, a organização de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido, instituição da marinha real britânica, escreveu na sua página oficial que um "objeto desconhecido" havia sido anexado ao casco de um navio nas proximidades do porto iraquiano de Khor Al-Zubair.

O MT Pola serve como local de armazenamento flutuante de óleo combustível da Organização Estatal de Marketing de Petróleo do Iraque.