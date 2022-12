Encontrada "parte considerável" de objetos furtados em roubo milionário a museu alemão

JN / AFP Hoje às 15:49 Facebook

As autoridades alemãs disseram, este sábado, que encontraram uma "parte considerável" de bens roubados num roubo em 2019 de joias inestimáveis do século XVIII de um museu em Dresden.

As autoridades recuperaram um total de 31 objetos na noite de sexta-feira para sábado em Berlim, disseram a polícia e os procuradores.

A descoberta ocorre no meio do julgamento de seis suspeitos pelo ataque noturno ao museu Green Vault, na cidade oriental do Palácio Real de Dresden, em novembro de 2019. Os ladrões roubaram 21 peças de joalharia e outros objetos de valor da coleção do governante saxão Augusto, o Forte, incrustados com mais de 4300 diamantes individuais. As joias incluíam uma espada com punho incrustado de diamantes e uma ombreira que contém o famoso diamante branco Dresden de 49 quilates.

"Conversas exploratórias" entre a defesa e a procuradoria para um possível acordo e a devolução dos objetos roubados levaram a um avanço nas buscas.

A polícia escoltou os objetos recuperados de Berlim para Dresden, onde serão examinados por especialistas para verificar a sua autenticidade.

O julgamento, que começou em janeiro, deve ser retomado na terça-feira.