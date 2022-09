Encontrado corpo de alpinista desaparecida nos Himalaias

JN/Agências Hoje às 09:11 Facebook

O corpo da alpinista norte-americana Hilaree Nelson foi encontrado, esta quarta-feira, nos Himalaias, dois dias depois de ter desaparecido nas encostas do Monte Manaslu, no Nepal, segundo a organização da expedição.

"A equipa de busca que partiu de helicóptero hoje de manhã localizou o seu corpo", disse à agêndia de notícias France Press Jiban Ghimire, da Shangri-La Nepal Trek, que organizou a expedição.

A conhecida alpinista, de 49 anos, voltava ao acampamento base "depois de chegar ao topo do Manaslu" com o seu parceiro, o também americano Jim Morrison, quando, "caiu numa fenda profunda", segundo a mesma fonte.

No mesmo dia do seu desaparecimento, ocorreu uma avalanche entre os campos 3 e 4 de Manaslu, matando um alpinista nepalês e ferindo uma dúzia de pessoas, segundo o departamento de turismo do governo. Foi a primeira vítima confirmada da temporada de escalada de outono no Nepal.

Hilaree Nelson foi, em 2012, a primeira mulher a alcançar o cume do Everest, a montanha mais alta do mundo, e a montanha vizinha de Lhotse em 24 horas.

O Nepal abriga oito dos 14 picos mais altos do mundo e os alpinistas estrangeiros que se reúnem para escalar as suas montanhas são uma importante fonte de rendimento para o país.