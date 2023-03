Encontrado corredor escondido na Grande Pirâmide de Gizé

JN Hoje às 15:26 Facebook

Um corredor escondido de nove metros de comprimento foi descoberto perto da entrada principal da Grande Pirâmide de Gizé, no Egito.

A descoberta dentro da pirâmide, a última das Sete Maravilhas do Mundo Antigo ainda de pé, foi feita no âmbito do projeto "Scan Pyramids" que usa tecnologia não invasiva, incluindo termografia infravermelha, simulações 3D e imagens de raios cósmicos, para observar o interior da estrutura desde 2015. A equipa utilizou um método com raios cósmicos para analisar uma cavidade atrás da face norte da pirâmide que foi descoberta pela primeira vez em 2016.

A técnica monitoriza partículas de muões de raios cósmicos que bombardeiam a Terra à velocidade da luz e penetram objetos sólidos com mais eficácia do que os raios X, permitindo aos cientistas visualizar com precisão a presença de estruturas desconhecidas no seu interior

A Grande Pirâmide foi construída como um túmulo monumental por volta de 2560 a. C. durante o reinado do faraó Quéops. Construída a uma altura de 146 metros, a estrutura era a mais alta feita por humanos, até a Torre Eiffel ser erguida, em Paris, em 1889.

Segundo o estudo publicado esta quinta-feira na revista científica "Nature", o corredor inacabado terá sido criado para redistribuir o peso da pirâmide em torno da entrada principal agora usada por turistas, a quase sete metros de distância, ou em torno de outra câmara ou espaço ainda não descoberto.

"Vamos continuar a nossa análise para ver o que podemos fazer, para descobrir o que podemos encontrar por baixo [da pirâmide] ou no final deste corredor", disse Mostafa Waziri, chefe do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, em declarações aos jornalistas.

Acredita-se que foram construídas cinco salas sobre a câmara funerária do faraó Quéops noutra parte da pirâmide para redistribuir o peso da estrutura maciça. É possível que o faraó tivesse mais do que uma câmara funerária.

Em 2017, cientistas que utilizavam a mesma técnica descobriram a primeira grande estrutura interior encontrada na pirâmide desde o século XIX, quando encontraram uma "cavidade" chamada Grande Galeria, uma de uma série de passagens e câmaras. Para além da Grande Galeria, os arqueólogos encontraram a câmara do rei, mais ou menos no centro da pirâmide, e uma câmara mais pequena da rainha nos arredores.