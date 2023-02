Encontrados 18 migrantes mortos no interior de um camião na Bulgária

JN/Agências Hoje às 16:44 Facebook

Dezoito migrantes foram encontrados mortos no interior de um camião na Bulgária, informaram fontes do Ministério do Interior local. Veículo trancado foi abandonado a cerca de 25 quilómetros da capital, Sófia.

A polícia encontrou 40 migrantes sem documentos trancados num compartimento falso do veículo, debaixo de um carregamento de madeira, nas proximidades de Lokorsko, no oeste do país, sendo que 18 morreram por asfixia.

Os restantes migrantes foram levados para hospitais para receber tratamento médico.

Segundo depoimentos de alguns dos sobreviventes, os traficantes abandonaram o camião por motivos desconhecidos e fugiram, tendo as autoridades búlgaras referido que o camião só foi encontrado porque foi acionado um dispositivo de localização.

As autoridades suspeitam que os migrantes chegaram à Bulgária vindos da Turquia e que o seu objetivo era chegar à Sérvia, informou a televisão pública búlgara.

A Bulgária é um país dos Balcãs que enfrenta, há vários meses, um fluxo de migrantes sem precedentes desde a crise migratória de 2015.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), cerca de 300 migrantes e refugiados morreram nas rotas migratórias dos Balcãs desde 2014, três dos quais já este ano.