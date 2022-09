Encontrados 440 corpos em vala comum na cidade reconquistada de Izium

JN Hoje às 20:12 Facebook

Foram encontrados 440 corpos numa vala comum na cidade reconquistada pelas tropas ucraniana de Izium. A informação foi confirmada à "Sky News" pelo chefe da polícia de Kharkiv.

Serhii Bolvinov confirmou que todos os corpos serão exumados e levados para análises forenses, num esforço que irá juntar a polícia, procuradores e outras autoridades, que investigarão possíveis crimes de guerra por parte da Rússia.

A cidade de Izium, no leste da Ucrânia, esteve sob domínio russo desde o início da guerra e foi reconquistada a 10 de setembro pelo exército de Zelensky.

Izium, com cerca de 45 mil habitantes antes do início da guerra e que se situa a cerca de 120 quilómetros a sudeste da capital regional, Kharkiv, era um posto crucial para as tropas russas, que controlavam as cidades que conduziam à região de Donbass.