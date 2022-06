Encontrados corpos de 22 jovens em discoteca na África do Sul

JN/Agências Hoje às 14:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Os corpos de 22 jovens foram encontrados numa discoteca na cidade de East London, a 700 quilómetros a sul de Joanesburgo, na África do Sul.

De acordo com as autoridades locais, citadas pela Sky News, pelo menos 22 jovens morreram numa discoteca no Scenery Park, em East London, em circunstâncias que estão a ser investigadas.

As vítimas têm entre 18 e 20 anos e, de acordo com imagens publicadas em redes sociais, os corpos têm permanecido deitados no chão da discoteca, sendo que nenhum deles tem ferimentos aparentes. Segundo a agência Efe, o espaço terá sido reservado na noite de sábado para os festejos de aniversário de duas pessoas.