Encontrados corpos de vítimas de acidente de avião na Rússia

As equipas de resgate encontraram, esta quarta-feira, os corpos das vítimas da queda de um avião, na terça-feira, no extremo oriental da Rússia.

Um Antonov An-26 que transportava 28 pessoas, caiu na terça-feira perto de cidade de destino, Palana, na região de Kamchatka, aparentemente devido ao mau tempo.

Os destroços foram encontrados na terça-feira à noite num penhasco e no mar e a operação de busca e resgate foi suspensa até esta manhã.

O governador de Kamchatka, Vladimir Solodov, disse à agência de notícias estatal Tass que os "primeiros corpos estão a ser retirados (da água)", sem precisar quantas vítimas foram encontradas.

Os meios de comunicação social russos informaram, na terça-feira, que nenhum dos seis membros da tripulação ou os 22 passageiros, incluindo duas crianças, a bordo tinha sobrevivido.

A chefe do governo local em Palana, Olga Mokhireva, estava entre os passageiros, segundo fonte do governo de Kamchatka.

A aeronave deveria ter aterrado às 15.50 horas (6.50 horas em Portugal continental), mas o contacto foi perdido alguns minutos antes.

O aparelho tinha saído da cidade russa de Petropavlovsk-Kamchatsky, na península de Kamchatka, com destino à localidade de Palana, de acordo com as agências russas Interfax e RIA Novosti.