Encontrados destroços de avião que desapareceu com cinco cidadãos alemães a bordo

Destroços encontrados no mar das Caraíbas, perto da Costa Rica, este sábado, podem ser parte de um pequeno avião com cinco cidadãos alemães a bordo que desapareceu na noite anterior, anunciaram as autoridades.

Os destroços foram encontrados a apenas 28 quilómetros do aeroporto na província oriental de Limon, disse o vice-ministro da Segurança Pública, Martin Arias, num vídeo divulgado pelo seu ministério.

Os destroços "aparentemente indicam-nos que é a aeronave", disse Arias, acrescentando não haver sinal dos passageiros a bordo.

O avião desapareceu às 18 horas da Costa Rica na sexta-feira, anunciou o ministro da Segurança Pública, Jorge Torres. "Recebemos um alerta sobre um avião, um voo privado do México para o aeroporto" em Limón, disse o ministro. "Esta aeronave transportava cinco passageiros de nacionalidade alemã. A aeronave perdeu a comunicação com a torre de controlo perto de La Barra de Parismina e imediatamente ativámos o protocolo interno" para localizá-la.

Após algumas horas, as buscas foram suspensas devido ao anoitecer e ao mau tempo, tendo sido retomadas na manhã de sábado.