Encontrados mais documentos classificados na casa do presidente dos EUA

O gabinete jurídico da Casa Branca encontrou mais documentos classificados na residência do presidente dos Estados Unidos em Wilmington, Delaware, confirmaram fontes oficiais, este sábado.

O assessor jurídico da Casa Branca Richard Sauber disse, em comunicado, que foram encontradas seis páginas de documentos classificados durante uma busca à biblioteca privada do presidente Joe Biden, datados do tempo como vice-presidente (2009-2017) de Barack Obama.

Anteriormente, a Casa Branca tinha dado conta de apenas uma página nessas circunstâncias. "Os oficiais do Departamento de Justiça que me acompanhavam ficaram imediatamente na posse dos documentos", informou o assessor.

Na noite de segunda-feira, Richard Sauber informou que, em novembro, foi descoberto um "pequeno número de documentos classificados" num "armário trancado" no Penn Biden Center, um grupo de pressão ligado à Universidade da Pensilvânia, entregue ao Arquivo Nacional, responsável por preservar esse tipo de material.

Biden manteve um escritório privado nessas instalações, situadas em Washington, depois de deixar a vice-presidência, em 2017, até pouco antes de lançar a sua campanha presidencial, em 2019.

Foram também descobertos documentos numa garagem.

A Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes, agora controlada pelos republicanos, abriu uma investigação sobre a matéria.

Os congressistas republicanos Jim Jordan - presidente da Comissão - e Mike Johnson escreveram uma carta ao procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, anunciando o início da investigação e solicitando documentos relacionados com o caso, incluindo relatórios do Departamento de Justiça, do FBI e da Casa Branca, e com a nomeação, pelo procurador-geral, de Robert Hur, ex-procurador dos Estados Unidos nomeado pelo ex-presidente Donald Trump, como conselheiro especial para investigar o caso.

"Esperamos a vossa total cooperação", apelaram os congressistas, solicitando que os materiais sejam enviados até 27 de janeiro.

A carta sublinha preocupações relacionadas com "transparência e responsabilidade por parte do mais alto poder executivo".

Biden adiantou na terça-feira que desconhece o conteúdo dos documentos confidenciais. "Os meus advogados não sugeriram que eu perguntasse sobre o que eram os documentos. Entregaram as caixas nos arquivos e estamos a cooperar plenamente", salientou.