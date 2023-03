Quatro norte-americanos sequestrados no México, dois encontrados mortos

JN/Agências Hoje às 19:22 Facebook

Dois dos quatro norte-americanos sequestrados por homens armados na sexta-feira em Matamoros, nordeste do México, na fronteira com os Estados Unidos, foram encontrados mortos, anunciaram as autoridades mexicanas.

"Dos quatro (norte-americanos), dois estão mortos, um está ferido e o outro está vivo", disse o governador do estado de Tamaulipas, Américo Villareal, numa mensagem telefónica durante a conferência de imprensa matinal do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Os quatro norte-americanos - cuja identidade permanece desconhecida - tinham atravessado a cidade de Matamoros, no estado de Tamaulipas, num veículo automóvel registado na Carolina do Norte antes de serem alvejados e sequestrados por homens armados.

A polícia federal norte-americana (FBI) tinha oferecido uma recompensa de 50 mil dólares (cerca de 47 mil euros, ao câmbio atual) por qualquer ajuda que contribuísse para a libertação dos norte-americanos e detenção dos suspeitos.

A cidade de Matomoros tem sido assolada pela violência ligada ao narcotráfico e ao crime organizado.

As estradas da região são consideradas as mais perigosas do México, devido ao risco de sequestro e extorsão por grupos criminosos.