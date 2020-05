Encontrados vivos após 18 dias desaparecidos em parque da Nova Zelândia

JN Hoje às 17:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal foi encontrado vivo após estar desaparecido durante 18 dias num parque florestal da Nova Zelândia. Jessica O'Connor e Dion Reynolds foram resgatados de helicóptero.

O paradeiro dos dois jovens de 23 anos tornou-se desconhecido no dia 9 de maio, mas as buscas só começaram no dia 18, já que os dois tinham partido à aventura para explorar os trilhos do Parque Nacional de Kahurangi, o segundo maior da Nova Zelândia.

Perderam-se devido ao forte nevoeiro e para sobreviver tiveram de racionar a comida até serem encontrados.

Foram avistados numa clareira, esta quarta-feira de manhã, após uma equipa de salvamento ter avistado fumo de uma pequena fogueira enquanto patrulhava o parque de helicóptero.

São raros os casos de sobrevivência após tantos dias no meio da floresta. Foi o facto de terem descoberto água potável que lhes permitiu manter vivos durante tanto tempo, apesar da escassez de comida.

Os dois aventureiros foram levados para o hospital com ferimentos ligeiros devido a quedas sofridas enquanto tentavam sair do parque para regressar a casa.