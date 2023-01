Energia, economia e "autonomia estratégica" prioridades da presidência espanhola da UE

JN/Agências Hoje às 19:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A presidência espanhola do Conselho da União Europeia (UE), no segundo semestre deste ano, terá a recuperação da economia, a segurança energética e a "autonomia estratégica" da Europa nas suas prioridades, afirmou, esta terça-feira, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

"A recuperação económica, a segurança energética e a autonomia estratégica serão prioridades da presidência espanhola da UE", escreveu Sánchez na rede social Twitter, numa publicação a propósito dos encontros que teve hoje, em Madrid, com dois comissários europeus, Thierry Breton (comissário do Mercado Interno) e Jutta Urpilainen (comissária para as Parcerias Internacionais).

"Só unidos poderemos enfrentar os grandes desafios. Foi isso que transmiti aos comissários @ThierryBreton e @JuttaUrpilainen", escreveu o primeiro-ministro de Espanha, na mesma publicação, em que juntou fotografias com os dois comissários, registadas nos encontros de hoje.

PUB

Thierry Breton, igualmente no Twitter, saudou a "excelente sessão de trabalho" que teve com Sánchez e na qual abordaram, segundo o comissário, temas relacionados com tecnologias verdes e a aplicação de fundos europeus, entre outros.

"Vamos preservar a indústria da UE e o mercado único", escreveu o comissário.

Já a comissária Jutta Urpilainen referiu as relações da Europa com a América Latina numa publicação também no Twitter após os encontros que teve hoje em Madrid.

Além do encontro com Sánchez, os comissários reuniram-se também com ministros do Governo espanhol nesta deslocação à capital espanhola, quando faltam cerca de seis meses para Espanha assumir a presidência semestral do Conselho da UE, em julho.

Os comissários estiveram com o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), José Manuel Albares, e com a ministra com a pasta da Economia e primeira-vice-presidente do Governo, Nadia Calviño.