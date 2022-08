Energoatom alerta para risco de pulverização de substâncias radioativas em Zaporíjia

JN/Agências Hoje às 13:29 Facebook

A operadora pública ucraniano Energoatom advertiu este sábado que existe um risco de "pulverização de substâncias radioativas" na central nuclear ucraniana de Zaporíjia, sob domínio russo desde março.

"A infraestrutura da central foi danificada e existem riscos de fuga de hidrogénio e de pulverização de substâncias radioativas", anunciou a agência no Telegram, acrescentando haver "um risco elevado de incêndio".

Segundo a Energoatom, as tropas russas "bombardearam vários reservatórios no último dia". A central está sob ataque há várias semanas, com os dois lados a acusarem-se mutuamente de perpetrarem estas ofensivas.

Ainda este sábado, as autoridades pró-russas na região ucraniana de Zaporíjia denunciaram novos ataques perto da central nuclear. "Neste momento registámos nove ataques de artilharia pelas formações armadas do Exército ucraniano nos arredores da cidade de Enerhodar, perto da central", afirmou a administração local na plataforma Telegram, segundo a Efe.

Também no Telegram, a Energoatom disse que o segundo reator da central foi agora ligado novamente à rede geral, depois de as unidades terem sido desligadas, pela primeira vez na sua história, na quinta-feira devido aos ataques contínuos.

"A central de Zaporíjia, apesar das numerosas provocações perpetradas pelos ocupantes, continua a funcionar no sistema energético da Ucrânia e a satisfazer as necessidades elétricas do país", assinalou a Energoatom, que apelidou de "heróis" os operadores da central por continuarem a trabalhar.