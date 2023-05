Enfermeira acusada de matar sete bebés em hospital de Inglaterra

Beatriz Mota Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma enfermeira inglesa de 33 anos, Lucy Letby, é a principal suspeita do homicídio de sete bebés, no Countess Chester Hospital, em Inglaterra. Começou a ser julgada e continua a alegar inocência.

A mulher, que foi presa pela primeira vez em 2018, nega qualquer tipo de envolvimento nas mortes.

Lucy Letby foi acusada pela primeira vez há cinco anos do homicídio de sete bebés e tentativa de homicídio de outros dez, entre 2015 e 2016, enquanto trabalhava na unidade pré-natal do principal hospital do NHS (o correspondente ao Serviço Nacional de Saúde) de Chester.

PUB

As investigações feitas pela polícia de Chester começaram em 2017, porém, apenas um ano mais tarde foi revelado o nome da suspeita.

Esta terça-feira, Lucy foi ouvida no tribunal, em Manchester, na sequência de um julgamento que se prolonga há mais de seis meses. A enfermeira enfrenta 22 acusações, entre as quais as de "injetar as vítimas com ar e envenená-las com insulina", revela a BBC News.

Na sua mais recente presença em tribunal, Lucy não conseguiu conter as lágrimas enquanto negava qualquer tipo de envolvimento no caso. "O meu mundo parou", relatou a enfermeira, referindo-se ao momento em que soube que tinha sido acusada de cometer os crimes. Lucy acrescentou ainda que, na sua opinião, "não é possível acusar alguém de algo pior que isto".

Em 2018, a polícia de Chester obteve um mandado de busca para investigar o carro e a casa da suspeita, na qual foram encontradas provas que mais tarde seriam apresentadas em tribunal. Entre essas provas estão algumas notas escritas por Lucy, das quais foram retirados excertos que apontam para um possível desgaste mental. "Eu odeio-me" e "eu sou má, eu fiz isto", foram algumas das frases deixadas pela acusada. Ao ser confrontada com isto, a mulher de 33 anos defendeu a sua posição, afirmando que, na altura, sentiu que de alguma forma tinha feito algo de errado.