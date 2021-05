Enfermeira que tratou Boris Johnson demite-se em protesto contra o Governo britânico

Maria Campos Hoje às 21:01 Facebook

Uma enfermeira que tratou de Boris Johnson quando o primeiro-ministro britânico esteve internado nos cuidados intensivos com covid-19 demitiu-se do National Health Service (NHS) em protesto contra o Governo.

A enfermeira Jenny McGee disse que estava "a dar um passo atrás" do NHS depois do seu "ano mais difícil" no trabalho, mas que esperava voltar.

As declarações foram feitas no programa do "Channel 4", "The Year Britain Stopped".

A profissional de saúde afirmou ainda que as enfermeiras não estavam a receber "o respeito e agora o pagamento" que merecem.

O Governo britânico recomendou um aumento salarial de 1% para os trabalhadores do NHS este ano.

No mesmo programa, McGee garantiu que "muitas enfermeiras" sentiram que o Governo "não liderou com muita eficácia" e que houve "indecisão" e "tantas mensagens confusas", qualificando a luta contra a pandemia como "muito perturbadora".

"Sim, colocámo-nos na linha e trabalhamos tão arduamente, e há muita conversa sobre como somos todos heróis e todo esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, não tenho certeza se vou conseguir. Não sei quanto mais tenho para dar ao NHS. Não estamos a receber o respeito e agora o pagamento o que merecemos. Estou farta disto. Portanto, pedi demissão", explicou.

A profissional que cuidou do primeiro-ministro britânico contou que Boris Johnson estava cercado por pacientes doentes, "alguns dos quais estavam a morrer", quando foi internado no hospital em abril do ano passado.

"Lembro-me de vê-lo e pensar que parecia muito, muito mal. Estava realmente com uma cor diferente", explicou, acrescentando que aquele período de tempo foi "surreal" e que, como os pacientes com covid-19 são complicados de cuidar, "simplesmente não sabíamos o que iria acontecer".

Após ter alta, Boris Johnson elogiou McGee e o enfermeiro português, Luis Pitarma, por permanecerem ao lado da sua cama durante toda a noite.

A enfermeira planeia agora trabalhar no estrangeiro e passar algum tempo na sua terra natal, a Nova Zelândia.

"Depois do ano mais difícil da minha carreira de enfermagem, estou a dar um passo a trás no NHS, mas espero voltar no futuro. Estou animada para começar um contrato de enfermagem nas Caraíbas, antes de voltar para a casa de férias na Nova Zelândia no final do ano. Estou muito orgulhosa de ter trabalhado no St. Thomas Hospital e de ter feito parte de uma equipa tão fantástica", disse McGee, num comunicado divulgado pelo Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust.