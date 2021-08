Enfermeira trocou vacina contra a covid-19 por soro na Alemanha

Patrícia Martins Hoje às 11:54 Facebook

Uma enfermeira da Cruz Vermelha alemã é suspeita de substituir conteúdo das vacinas contra a covid-19 por solução salina. As autoridades alemãs estimam que cerca de 8600 pessoas podem ter sido afetadas com a substituição.

As autoridades do norte da Alemanha estão a contactar milhares de pessoas para receberem uma nova dose da vacina contra a covid-19, depois de uma investigação da polícia alemã ter descoberto que uma enfermeira terá trocado a dose da vacina por uma solução salina, num centro de vacinação em Friesland, uma região rural perto da costa com o mar do Norte.

Um investigador da polícia da Alemanha, Peter Beer, referiu em conferência de imprensa que, com base em depoimentos de várias testemunhas, havia "uma suspeita razoável de perigo".

O motivo pelo qual a enfermeira foi descoberta não é ainda claro, mas, de acordo com a investigação da polícia, a profissional de saúde partilhava nas redes sociais opiniões céticas sobre as vacinas.

As autoridades da Alemanha não adiantaram se a enfermeira foi detida ou acusada, mas segundo a rádio alemã "NDR", o caso foi entregue a uma unidade especial que investiga crimes por motivos políticos.

A injeção da solução salina é inofensiva para os seres humanos e não constitui qualquer perigo, porém a investigação da polícia revelou que a troca das vacinas contra a covid-19 aconteceu entre março e abril, numa altura em que a Alemanha estava a vacinar as pessoas idosas, que apresentavam um alto risco de contrair o vírus.