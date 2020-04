Enfermeiros travam manifestação anti-quarentena em Denver

JN Hoje às 18:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Vários enfermeiros da cidade de Denver saíram à rua, este domingo, para travar um protesto de centenas de pessoas contra as medidas de confinamento.

Em plena pandemia causada pelo novo coronavírus, os profissionais de saúde de Denver, nos Estados Unidos, saíram às ruas para protestar contra outro protesto. Alguns moradores defendem a flexibilização do isolamento social imposto no Estado do Colorado. Os enfermeiros estavam com a indumentária do hospital, ou seja, vestidos com bata e máscara. Prostraram-se em frente aos veículos que passavam com mensagens contra o confinamento e o isolamento social.